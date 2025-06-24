Время мелодий
Wink
Детям
Время мелодий
8.51948, Melody Time
Мультфильм, Мюзикл75 мин0+

Время мелодий (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

«Время мелодий» — мультфильм студии Уолта Диснея, вышедший в 1948 году. Он состоит из нескольких отдельных частей, каждая отличается своим стилем, героями и настроением — от романтических сюжетов до веселых и немного безумных приключений.

В одной истории зрители наблюдают за зимним свиданием влюбленных на замерзшем озере, в другой — за пчелой, попавшей в настоящий музыкальный вихрь. Есть и рассказ о легендарном американском герое Джонни Яблочном Семечке, который путешествует по стране и сажает яблони. В другой части маленький буксир пытается доказать, что может быть полезным, но постоянно попадает в забавные неприятности. Среди эпизодов есть и поэтичная зарисовка о природе, и веселый музыкальный номер с Дональдом Даком. Завершает мультфильм история о легендарном ковбое Дикого Запада.

Анимационный фильм «Время мелодий» доступен онлайн на Wink — классическая диснеевская анимация, музыка и короткие сказочные истории для самых маленьких зрителей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время мелодий»