Время мелодий (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

«Время мелодий» — мультфильм студии Уолта Диснея, вышедший в 1948 году. Он состоит из нескольких отдельных частей, каждая отличается своим стилем, героями и настроением — от романтических сюжетов до веселых и немного безумных приключений.



В одной истории зрители наблюдают за зимним свиданием влюбленных на замерзшем озере, в другой — за пчелой, попавшей в настоящий музыкальный вихрь. Есть и рассказ о легендарном американском герое Джонни Яблочном Семечке, который путешествует по стране и сажает яблони. В другой части маленький буксир пытается доказать, что может быть полезным, но постоянно попадает в забавные неприятности. Среди эпизодов есть и поэтичная зарисовка о природе, и веселый музыкальный номер с Дональдом Даком. Завершает мультфильм история о легендарном ковбое Дикого Запада.



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