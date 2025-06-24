Время мелодий (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Время мелодий» — мультфильм студии Уолта Диснея, вышедший в 1948 году. Он состоит из нескольких отдельных частей, каждая отличается своим стилем, героями и настроением — от романтических сюжетов до веселых и немного безумных приключений.
В одной истории зрители наблюдают за зимним свиданием влюбленных на замерзшем озере, в другой — за пчелой, попавшей в настоящий музыкальный вихрь. Есть и рассказ о легендарном американском герое Джонни Яблочном Семечке, который путешествует по стране и сажает яблони. В другой части маленький буксир пытается доказать, что может быть полезным, но постоянно попадает в забавные неприятности. Среди эпизодов есть и поэтичная зарисовка о природе, и веселый музыкальный номер с Дональдом Даком. Завершает мультфильм история о легендарном ковбое Дикого Запада.
Анимационный фильм «Время мелодий» доступен онлайн на Wink — классическая диснеевская анимация, музыка и короткие сказочные истории для самых маленьких зрителей.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
- ХЛРежиссёр
Хэмилтон
Ласк
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- ДДАктёр
Дэннис
Дэй
- ФМАктёр
Фредди
Мартин
- БНАктёр
Боб
Нолан
- БКАктёр
Бадди
Кларк
- РРАктёр
Рой
Роджерс
- ЭСАктриса
Этель
Смит
- ТАктёр
Триггер
- ФЛАктриса
Фрэнсис
Лангфорд
- ГРСценарист
Гарри
Ривз
- УХСценарист
Уинстон
Хиблер
- ЭПСценарист
Эрдман
Пеннер
- ГБСценарист
Гомер
Брайтман
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ПДКомпозитор
Пол
Дж. Смит