Временная связь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Москва-2020. СМИ сообщают, что рядом с Землей с огромной скоростью пронесется метеорит. Богатый ресторатор считает это фейком и спешит отметить покупку нового заведения. Как вдруг из-за неполадок со связью на его звонок подруге отвечает маленькая девочка, которая умирает с голоду в 1940-е.



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