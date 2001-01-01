Враг (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
В доме молодого ученого - генетика Майка Эштона после многолетнего отсутствия появляется его овдовевший отец Джордж Эштон, тоже ученый. С этого момента жизнь Майка превращается в сущий кошмар. Сначала неизвестные расстреливают его машин, погибает его ассистентка. Потом исчезает отец.
Наконец, Майк узнает, что Эштон - старший занимался разработкой нового биологического оружия, и теперь за ним охотятся банда террористов и спецподразделение ЦРУ.
Вместе с детективом Пенни Джонсоном и агентом ЦФРУ Робертом Огилви Майк пускается на поиски пропавшего ученого. Их ждет кровавая схватка с безжалостным бандитом Карлосом Ринальди и его сообщниками, похитившими отца Майка вместе с опытным образцам оружия массового поражения и угрожающими уничтожить население одного из американских городов.
СтранаЛюксембург, США, Германия, Великобритания, Франция
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
- ТКРежиссёр
Том
Киннинмонт
- ЛМАктриса
Луиза
Милвуд-Хэйг
- ХХАктёр
Хендрик
Хасе
- БМАктёр
Брюс
МакЮэн
- ОдАктриса
Оливия
д’Або
- ДКАктёр
Джеймс
Кэрролл Джордан
- ТКАктёр
Том
Конти
- ГМАктёр
Гуидо
Молинаро
- Актёр
Люк
Перри
- ХБАктёр
Хорст
Буххольц
- РМАктёр
Роджер
Мур
- ДБСценарист
Десмонд
Бэгли
- ДПСценарист
Джон
Пенни
- ТРПродюсер
Том
Рив
- КТПродюсер
Константин
Тёрен
- СБПродюсер
Стив
Бесвик
- СБПродюсер
Стерлинг
Белефант
- ШТХудожница
Шарлотта
Тейлор
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- СДХудожница
Синтия
Дюмон
- СБХудожник
Саймон
Боулз
- МБМонтажёр
Мартин
Бринклер
- ГВКомпозитор
Гаст
Вальтцинг