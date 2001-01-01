Враг (фильм, 2001) смотреть онлайн

В доме молодого ученого - генетика Майка Эштона после многолетнего отсутствия появляется его овдовевший отец Джордж Эштон, тоже ученый. С этого момента жизнь Майка превращается в сущий кошмар. Сначала неизвестные расстреливают его машин, погибает его ассистентка. Потом исчезает отец.



Наконец, Майк узнает, что Эштон - старший занимался разработкой нового биологического оружия, и теперь за ним охотятся банда террористов и спецподразделение ЦРУ.



Вместе с детективом Пенни Джонсоном и агентом ЦФРУ Робертом Огилви Майк пускается на поиски пропавшего ученого. Их ждет кровавая схватка с безжалостным бандитом Карлосом Ринальди и его сообщниками, похитившими отца Майка вместе с опытным образцам оружия массового поражения и угрожающими уничтожить население одного из американских городов.



