Враг Государства № 1: Легенда (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Его называли «парижским Робином Гудом» и «человеком с тысячей лиц». Он прославился хитроумными ограблениями и головокружительными романами. Народ слагал о нем легенды, а власти Франции считали его своим главным врагом. Всe это о Жаке Мерине, роль которого блестяще исполнил Венсан Кассель.



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