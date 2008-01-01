Враг Государства № 1: Легенда (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Враг Государства № 1: Легенда
127 мин18+
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Сюжет
Его называли «парижским Робином Гудом» и «человеком с тысячей лиц». Он прославился хитроумными ограблениями и головокружительными романами. Народ слагал о нем легенды, а власти Франции считали его своим главным врагом. Всe это о Жаке Мерине, роль которого блестяще исполнил Венсан Кассель.
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