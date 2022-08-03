Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Гиппопотам и волоклюй снова вместе (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Go, Diego! Go!
Мультфильм23 мин0+
Диего очень любит животных и ищет лесных жителей, которых нужно спасти. При помощи старшей сестры Алисии и друзей Клик и Спасательного Рюкзака, Диего встречает множество животных, живущих в джунглях, и узнает о них много нового.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
3.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
