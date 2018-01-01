WinkФильмыВозвращениеАктёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»
Режиссёры
Актёры
АктёрWalt
Невилл БрэндNeville Brand
АктёрDr. Parkfield
Стивен ХиршSteven Hirsch
АктёрDr. Mortorff
Эрнест АндерсонErnest Anderson
АктёрEddie
Брэд РирденBrad Rearden
АктёрWayne
Ян-Майкл ВинсентJan-Michael Vincent
АктёрDr. Kramer
Рэймонд БеррRaymond Burr
АктёрProspector
Винсент СкьявеллиVincent Schiavelli
АктёрDarren
Дэрби ХинтонDarby Hinton
АктрисаJennifer
Сибилл ШепардCybill Shepherd
АктёрNiles Buchanan