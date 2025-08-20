Возвращение (фильм, 1980) смотреть онлайн
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О фильме
Тишина провинции скрывает древний ужас, ждущий своего пробуждения. Фильм «Возвращение» — фантастический триллер о месте, где прошлое не похоронено, а лишь притаилось в пыли маленького городка.
Геофизик Дженнифер прибывает в негостеприимный городок в Нью-Мексико для установки оборудования. Девушка быстро обнаруживает, что местные жители настроены враждебно, животные ведут себя неестественно агрессивно, а на округу обрушилась волна жестоких убийств скота. Когда появляются человеческие жертвы, Дженнифер понимает, что столкнулась не просто с преступлением — что-то первобытное и кровожадное пробудилось в этих пустынных землях.
Смотреть «Возвращение» будет интересно любителям сюжетов о мире, где правила пишут не люди, а нечто древнее и жестокое.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
Рейтинг
- ГКРежиссёр
Грейдон
Кларк
- НБАктёр
Невилл
Брэнд
- СХАктёр
Стивен
Хирш
- ЭААктёр
Эрнест
Андерсон
- БРАктёр
Брэд
Рирден
- ЯВАктёр
Ян-Майкл
Винсент
- РБАктёр
Рэймонд
Берр
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- ДХАктёр
Дэрби
Хинтон
- СШАктриса
Сибилл
Шепард
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- КБСценарист
Кертис
Берч
- КУСценарист
Кен
Уит
- ДУСценарист
Джим
Уит
- ГКПродюсер
Грейдон
Кларк
- МРПродюсер
Михаэль
Р. Старита
- КБПродюсер
Кертис
Берч
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- КБМонтажёр
Кертис
Берч
- ДУКомпозитор
Дэн
Уаймен