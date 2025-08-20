Тишина провинции скрывает древний ужас, ждущий своего пробуждения. Фильм «Возвращение» — фантастический триллер о месте, где прошлое не похоронено, а лишь притаилось в пыли маленького городка.



Геофизик Дженнифер прибывает в негостеприимный городок в Нью-Мексико для установки оборудования. Девушка быстро обнаруживает, что местные жители настроены враждебно, животные ведут себя неестественно агрессивно, а на округу обрушилась волна жестоких убийств скота. Когда появляются человеческие жертвы, Дженнифер понимает, что столкнулась не просто с преступлением — что-то первобытное и кровожадное пробудилось в этих пустынных землях.



Смотреть «Возвращение» будет интересно любителям сюжетов о мире, где правила пишут не люди, а нечто древнее и жестокое.

