Возвращение в Бургундию
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Возвращение в Бургундию

Возвращение в Бургундию (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Ce qui nous lie
Комедия, Драма108 мин18+

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О фильме

Три наследника после смерти отца должны восстановить поместье и вернуть виноградникам былую славу. Они будут ссориться и мириться, собирать виноград и делать вино. И конечно же пить, наслаждаясь каждой каплей.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение в Бургундию»