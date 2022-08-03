Возмущение (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Indignation
Драма, Мелодрама107 мин18+
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О фильме
На дворе 1951 год. Типичный хороший мальчик из еврейской семьи Маркус Месснер поступает в престижный колледж и покидает родной Нью-Джерси. Отец Маркуса очень переживает за судьбу сына на новом месте — и не напрасно: роковая однокурсница Оливия подкинет парню немало проблем.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДШРежиссёр
Джеймс
Шеймус
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- Актриса
Сара
Гадон
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- ЛЭАктриса
Линда
Эмонд
- ДБАктёр
Дэнни
Бурстейн
- БРАктёр
Бен
Розенфилд
- ПААктёр
Пико
Александр
- ФЭАктёр
Филип
Эттинджер
- НРАктёр
Ной
Роббинс
- ДБАктриса
Джоэнн
Барон
- ДШСценарист
Джеймс
Шеймус
- ФРСценарист
Филип
Рот
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ДШПродюсер
Джеймс
Шеймус
- РТПродюсер
Родриго
Тейшейра
- Продюсер
Штефан
Арндт
- ДВХудожник
Дерек
Ванг
- ФКХудожница
Филиппа
Кулпеппер
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус