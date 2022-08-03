На дворе 1951 год. Типичный хороший мальчик из еврейской семьи Маркус Месснер поступает в престижный колледж и покидает родной Нью-Джерси. Отец Маркуса очень переживает за судьбу сына на новом месте — и не напрасно: роковая однокурсница Оливия подкинет парню немало проблем.

