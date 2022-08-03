Возмущение
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Возмущение (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Indignation
Драма, Мелодрама107 мин18+

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О фильме

На дворе 1951 год. Типичный хороший мальчик из еврейской семьи Маркус Месснер поступает в престижный колледж и покидает родной Нью-Джерси. Отец Маркуса очень переживает за судьбу сына на новом месте — и не напрасно: роковая однокурсница Оливия подкинет парню немало проблем.

Страна
Китай, США, Германия, Бразилия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возмущение»