Возмездие (фильм, 1998) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
И после смерти ей не обрести покой… Мистический триллер «Возмездие» — фильм о любви, смерти и жестокой мести.
Свадьба между полицейским Тернером и его избранницей Дженни заканчивается трагедией: банда грабителей нападает на праздничную церемонию, ранит жениха и убивает невесту. Но дух девушки не находит покоя. Дженни возвращается в мир живых, чтобы отомстить убийцам: преступники один за другим погибают при загадочных обстоятельствах. Полиция сбита с толку, бандиты же считают, что с их сообщниками расправляется уцелевший Тернер.
Фильм «Возмездие» — кино о сверхъестественном воздаянии и о том, что смерть не всегда ставит точку.
Рейтинг
- ШХРежиссёр
Шервуд
Ху
- РБАктёр
Рэй
Буматаи
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- НЭАктриса
Натайша
Эчеваррия
- КМАктёр
Камака
Махо
- ДЛАктриса
Диди
Леонг
- КЧАктриса
Карлотта
Чанг
- ЛААктриса
Лео
Акана
- КТАктёр
Крис
Ташима
- ЗКАктёр
Захари
Капьюл
- ШКАктёр
Шоун
Куи Ли Ибарра
- ДПСценарист
Джон
П. Марш
- 1Сценарист
10CC
- ДППродюсер
Джон
П. Марш
- Продюсер
Уэйн
Ван
- ШХПродюсер
Шервуд
Ху
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ШХХудожник
Шэнь
Хючжон
- ДЧХудожник
Дун
Чжунминь
- ДУХудожник
Джеймс
Уильям Ньюпорт
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- ФФКомпозитор
Фрэнк
Фицпатрик