Возмездие (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Lani-Loa
Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

И после смерти ей не обрести покой… Мистический триллер «Возмездие» — фильм о любви, смерти и жестокой мести.

Свадьба между полицейским Тернером и его избранницей Дженни заканчивается трагедией: банда грабителей нападает на праздничную церемонию, ранит жениха и убивает невесту. Но дух девушки не находит покоя. Дженни возвращается в мир живых, чтобы отомстить убийцам: преступники один за другим погибают при загадочных обстоятельствах. Полиция сбита с толку, бандиты же считают, что с их сообщниками расправляется уцелевший Тернер.

Фильм «Возмездие» — кино о сверхъестественном воздаянии и о том, что смерть не всегда ставит точку.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

