Вожделение (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Se, jie
Триллер, Драма151 мин18+

О фильме

Шанхай. Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель Мистер И влюбляется в подругу своей молодой жены. Он даже не подозревает, что Ван — вовсе не та, за кого себя выдает! С каждым днем порочная связь заходит все дальше и теперь уже невозможно остановиться…

США, Китай, Гонконг
Драма, Триллер
SD
151 мин / 02:31

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

