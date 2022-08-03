Вожделение (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Se, jie
Триллер, Драма151 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Шанхай. Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель Мистер И влюбляется в подругу своей молодой жены. Он даже не подозревает, что Ван — вовсе не та, за кого себя выдает! С каждым днем порочная связь заходит все дальше и теперь уже невозможно остановиться…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Энг
Ли
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ТВАктриса
Тан
Вэй
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- ВЛАктёр
Ван
Лихом
- ТЦАктёр
То
Цзунхуа
- ЖЧАктриса
Жаклин
Чжу
- ВКАктёр
Винс
Као
- ЛКАктёр
Лоуренс
Ко
- ДЮАктёр
Джонсон
Юэнь
- ЧКАктёр
Чинь
Ка-Лок
- ДШСценарист
Джеймс
Шеймус
- ВХСценарист
Ван
Хуэйлин
- ЭЧСценарист
Эйлин
Чан
- УКПродюсер
Уильям
Кун
- Продюсер
Энг
Ли
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ли
- ЛЧХудожник
Лам
Чэ-Кю
- БЛХудожник
Билл
Лю
- АМХудожник
Алекс
Мок
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- РПОператор
Родриго
Прието
- АДКомпозитор
Александр
Деспла