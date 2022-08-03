Воздушная гимнастка (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, The Aerialist
Драма98 мин18+
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О фильме
Джейн – профессиональная гимнастка. Она гораздо старше коллег по цирку и страдает от последствий серьезной плечевой травмы, но легендарный статус практически гарантирует ей режиссерскую карьеру. В последний момент во главе цирка встает Хавьер – постановщик, у которого почти нет представления о правилах безопасности. Постепенно под его влиянием группа гимнастов распадается, и только Джейн может ее собрать снова.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb