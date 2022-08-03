Воздушная гимнастка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Джейн – профессиональная гимнастка. Она гораздо старше коллег по цирку и страдает от последствий серьезной плечевой травмы, но легендарный статус практически гарантирует ей режиссерскую карьеру. В последний момент во главе цирка встает Хавьер – постановщик, у которого почти нет представления о правилах безопасности. Постепенно под его влиянием группа гимнастов распадается, и только Джейн может ее собрать снова.

