Война пуговиц (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация романа Луи Перго о противостоянии мальчишек из двух соседних французских деревень, действие которой перенесено во времена Алжирской войны за независимость. В сельской Франции мальчики из деревень Лонжверн и Вельрана постоянно враждуют между собой. Это уже стало традицией, передающейся из поколения в поколение, у которой нет никаких логических объяснений. Они забрасывают друг друга тухлыми сливами, сталкиваются в жестоких поединках на деревянных мечах, а если кто-то попадет в плен врагу, ему отрезают все пуговицы и с позором возвращают домой. Лебрак, предводитель мальчишек Лонжверна и старший сын в семье, оставшейся без отца, встречается со множеством противоречий: учитель настаивает, чтобы он отправился учиться в школу, а в ряды его бойцов затесалась девчонка, к которой он, кажется, неравнодушен.
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
