Война под землей
Актёры и съёмочная группа фильма «Война под землей»

Режиссёры

Дж.П. Уоттс

J.P. Watts
Режиссёр

Актёры

Сэм Хэзелдайн

Sam Hazeldine
АктёрWilliam Hackett
Том Гудман-Хилл

Tom Goodman-Hill
АктёрHellfire Jack
Крис Хитчен

Kris Hitchen
АктёрHarold Stockford
Эндрю Скарборо

Andrew Scarborough
АктёрColonel Fielding
Эллиотт Джеймс Лангридж

Elliott James Langridge
АктёрGeorge Macdonald
Сонни Эшборн Серкис

Sonny Ashbourne Serkis
АктёрHenry
Джозеф Стейн

Joseph Steyne
АктёрShorty
Сэм Клемметт

Sam Clemmett
АктёрCharlie Macdonald
Анна Магуайр

Anna Maguire
АктрисаJane Hawkin
Дуглас Рейт

Douglas Reith
АктёрField Marshall Lord Haig

Сценаристы

Дж.П. Уоттс

J.P. Watts
Сценарист

Продюсеры

Луис Герерро

Luis Guerrero
Продюсер
Уилл Ночел

Will Knochel
Продюсер
Александра Брид

Alexandra Breede
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Евгений Хазов

Актёр дубляжа