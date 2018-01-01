Wink
Детям
Восточный ветер HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Восточный ветер HD»

Режиссёры

Катя фон Гарнье

Katja von Garnier
Режиссёр

Актёры

Ханна Бинке

Hanna Binke
АктрисаMika (в титрах: Hanna Höppner)
Марвин Линке

Marvin Linke
АктёрSam
Корнелия Фробёсс

Cornelia Froboess
АктрисаMaria Kaltenbach
Тило Прюкнер

Tilo Prückner
АктёрHerr Kaan
Нина Кронягер

Nina Kronjäger
АктрисаMika's mother
Юрген Фогель

Jürgen Vogel
АктёрMika's father
Атила

Atila
АктёрOstwind (wild)
Амбер Бонгард

Amber Bongard
АктрисаFanny
Детлев Бук

Detlev Buck
АктёрDr. Anders
Мартин Бутцке

Martin Butzke
АктёрHerr Lessing

Продюсеры

Ева Карлстрём

Ewa Karlström
Продюсер
Андреас Ульмке-Смитон

Andreas Ulmke-Smeaton
Продюсер
Мартин Мошкович

Martin Moszkowicz
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Операторы

Торстен Бройер

Torsten Breuer
Оператор

Композиторы

Аннетта Фокс

Annette Focks
Композитор