Восставший Балтимор (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти Фредди Грея в полицейской тюрьме по всему Балтимору вспыхнули протесты и беспорядки. Весь город был в ожидании решения судьбы шести полицейских, которые были непосредственными участниками инцидента. Действие фильма разворачивается вокруг совершенно разных слоeв общества: начиная от политиков, заканчивая представителями банд, которые участвовали в балтиморских событиях. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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