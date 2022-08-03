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Восставшие мертвецы

Восставшие мертвецы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Dead Rising
Ужасы, Боевик113 мин18+

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О фильме

США охватила глобальная эпидемия, в результате которой люди превращаются в кровожадных зомби. Чейз Картер — журналист, который отправляется в опасную зону, вместе с оператором Трейси, чтобы сделать сюжет о надвигающейся катастрофе.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb