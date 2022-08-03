Восстание зомби
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Восстание зомби

Восстание зомби (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

4.91936, Revolt of the Zombies
Ужасы, Приключения62 мин18+

О фильме

От робкого и застенчивого студента Арманда, изучающего исчезнувшие из употребления языки, к его лучшему другу Клиффорду уходит любимая девушка Клэр. Вскоре Арманд узнает о древней технологии, позволяющей превращать живых людей в зомби. Он применяет ее на Клиффорде, чтобы вернуть свою потерянную любовь обратно. В результате эксперимента появляется целая армия загипнотизированных зомби...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.5 IMDb