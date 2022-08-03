От робкого и застенчивого студента Арманда, изучающего исчезнувшие из употребления языки, к его лучшему другу Клиффорду уходит любимая девушка Клэр. Вскоре Арманд узнает о древней технологии, позволяющей превращать живых людей в зомби. Он применяет ее на Клиффорде, чтобы вернуть свою потерянную любовь обратно. В результате эксперимента появляется целая армия загипнотизированных зомби...

