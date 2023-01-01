Дэвид Хаксли—чудаковатый палеонтолог, последние четыре года жизни покосточке воссоздающий скелет бронтозавра. Задень досвадьбы злодейка-судьба сталкивает егосо Сьюзан, неуемной молодой девицей, которая тутже положила нанего глаз иначала причинять бесконечные неприятности, пытаясь заполучить его.



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