Воспитание Крошки (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно
1938, Bringing Up Baby
Комедия102 мин18+
О фильме
Дэвид Хаксли—чудаковатый палеонтолог, последние четыре года жизни покосточке воссоздающий скелет бронтозавра. Задень досвадьбы злодейка-судьба сталкивает егосо Сьюзан, неуемной молодой девицей, которая тутже положила нанего глаз иначала причинять бесконечные неприятности, пытаясь заполучить его.
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Рейтинг
- ХХРежиссёр
Ховард
Хоукс
- КХАктриса
Кэтрин
Хепберн
- КГАктёр
Кэри
Грант
- ЧРАктёр
Чарльз
Рагглз
- УКАктёр
Уолтер
Кэтлетт
- БФАктёр
Бэрри
Фицджералд
- МРАктриса
Мэй
Робсон
- ФФАктёр
Фриц
Фельд
- ЛРАктриса
Леона
Робертс
- ДИАктёр
Джордж
Ирвинг
- ТБАктриса
Тала
Бирелл
- ВУАктриса
Вирджиния
Уолкер
- ДКАктёр
Джон
Келли
- РААктриса
Рут
Адлер
- АЭАктриса
Аделин
Эшбери
- ААктёр
Аста
- ХХПродюсер
Ховард
Хоукс
- КРПродюсер
Клифф
Рейд
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- РМОператор
Расселл
Метти
- РУКомпозитор
Рой
Уэбб