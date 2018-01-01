Восьмой класс (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.82018, Eighth Grade
Драмы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
Тринадцатилетняя Кайла — типичный «сапожник без сапог». Девушка ведет видеоблог, где учит подростков быть уверенными в себе, но сама сгорает со стыда и паникует от волнения, когда оказывается в непривычных обстоятельствах. Сможет ли она стать смелой не только в сети, но и в реале?
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb