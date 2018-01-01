Восьмой класс (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Тринадцатилетняя Кайла — типичный «сапожник без сапог». Девушка ведет видеоблог, где учит подростков быть уверенными в себе, но сама сгорает со стыда и паникует от волнения, когда оказывается в непривычных обстоятельствах. Сможет ли она стать смелой не только в сети, но и в реале?



Восьмой класс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.