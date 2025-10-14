Воскрешение (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, The Awakening
Ужасы16+
О фильме
Дочь Солнца, любимица Осириса, Царица Египта Кара была при жизни настоящим воплощением Зла на Земле. Археолог Мэтью Корбет обнаружил ее саркофаг при раскопках в городе мертвых - захоронениях Фараонов.
И злобная, сверхъестественная сила, как только археологи проникли в гробницу, вырвались на свободу и, в момент рождения дочери Корбека - Маргарет, проникла в ее тело. И продолжилась, прерванная 3800 лет назад, серия жестоких, леденящих кровь убийств.
А когда через двадцать лет археологи в Музее Каира извлекли мумию Кара из саркофага, произошла окончательная реинкарнация Царицы Египта Кара в тело Маргарет. Зло, которое было запрещено возвращать к жизни, воскресло!
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- ЧХАктёр
Чарлтон
Хестон
- СЙАктриса
Сюзанна
Йорк
- ДТАктриса
Джилл
Таунсенд
- СЦАктриса
Стефани
Цимбалист
- ПДАктёр
Патрик
Друри
- БМАктёр
Брюс
Майерс
- НСАктёр
Надим
Савалха
- ИМАктёр
Иен
Макдермид
- АОАктёр
Ахмед
Осман
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- ММАктёр
Майкл
Меллингер
- ЛМАктёр
Леонард
Магвайр
- МШАктёр
Мадхав
Шарма
- КФАктёр
Кристофер
Фэйрбэнк
- РКАктёр
Роджер
Кемп
- РААктёр
Ричард
Атертон
- РБАктёр
Рой
Бек
- РКАктёр
Родни
Кардифф
- БСАктриса
Бобра
Ситер
- АМАктёр
Альберт
Моусес
- ТОАктёр
Тони
О’Лири
- ПРАктёр
Питер
Рой
- АССценарист
Аллан
Скотт
- КБСценарист
Крис
Брайант
- КЭСценарист
Клайв
Экстон
- БССценарист
Брэм
Стокер
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шайнмен
- РХПродюсер
Роберт
Х. Соло
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- ДКОператор
Джек
Кардифф
- КБКомпозитор
Клод
Боллинг