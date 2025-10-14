Воскрешение (фильм, 1980) смотреть онлайн

Дочь Солнца, любимица Осириса, Царица Египта Кара была при жизни настоящим воплощением Зла на Земле. Археолог Мэтью Корбет обнаружил ее саркофаг при раскопках в городе мертвых - захоронениях Фараонов.



И злобная, сверхъестественная сила, как только археологи проникли в гробницу, вырвались на свободу и, в момент рождения дочери Корбека - Маргарет, проникла в ее тело. И продолжилась, прерванная 3800 лет назад, серия жестоких, леденящих кровь убийств.



А когда через двадцать лет археологи в Музее Каира извлекли мумию Кара из саркофага, произошла окончательная реинкарнация Царицы Египта Кара в тело Маргарет. Зло, которое было запрещено возвращать к жизни, воскресло!

