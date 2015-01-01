Воскрешение Лазаря (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Долгое время Майк был частью преступного мира. Он привык зарабатывать, убивая опасных для кого-то людей. С увеличением числа выполненных заказов росли и претензии Майка к мафии. В какой-то момент парень решает выйти из игры. Очевидно, что ускользнуть от команды безжалостных огров невозможно, поэтому бывший наёмный убийца выбирает доступный и понятный для него самого способ разобраться с «коллегами» – стереть всех членов преступной группировки с лица земли. Если вопросы с пешками решаются легко, то вот король мафии, смертоносный и безжалостный мистер Грей, значительно превосходит Майка в возможностях и связях



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