Восхождение
Wink
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Восхождение
8.62019, Pan deng Zhe
Боевики, Драмы117 мин18+

Восхождение (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

25 мая 1960 года три человека из группы китайских альпинистов покорили Эверест по северному склону. Но в процессе камера была утеряна, не осталось документальных свидетельств, поэтому успешность этого восхождения многими ставилась под сомнение. Через 15 лет партия решает доказать всему миру мощь китайского альпинизма и призывает ветеранов, совершивших то восхождение, тренировать молодых и возглавить новое восхождение на самую высокую в мире горную вершину.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение»

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