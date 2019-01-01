Восхождение (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
25 мая 1960 года три человека из группы китайских альпинистов покорили Эверест по северному склону. Но в процессе камера была утеряна, не осталось документальных свидетельств, поэтому успешность этого восхо�ждения многими ставилась под сомнение. Через 15 лет партия решает доказать всему миру мощь китайского альпинизма и призывает ветеранов, совершивших то восхождение, тренировать молодых и возглавить новое восхождение на самую высокую в мире горную вершину.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэниэл
Ли
- ДУАктёр
Джеки
У
- Актриса
Чжан
Цзыи
- ЧИАктёр
Чжан
И
- ЦБАктёр
Цзин
Божань
- ХГАктёр
Ху
Гэ
- ВЦАктёр
Ван
Цзинчунь
- ХЛАктриса
Хэ
Линь
- ЧЛАктёр
Чэнь
Лун
- ЧЦАктриса
Чоэни
Церин
- ЛЛАктёр
Лаван
Лоп
- АЛСценарист
Аи
Лай
- ШИСценарист
Шан
Ин
- ДЛСценарист
Дэниэл
Ли
- ФЧПродюсер
Филип
Чань
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ТЧОператор
Тони
Чун
- ГЛКомпозитор
Генри
Лай