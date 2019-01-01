Восхождение (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

25 мая 1960 года три человека из группы китайских альпинистов покорили Эверест по северному склону. Но в процессе камера была утеряна, не осталось документальных свидетельств, поэтому успешность этого восхо�ждения многими ставилась под сомнение. Через 15 лет партия решает доказать всему миру мощь китайского альпинизма и призывает ветеранов, совершивших то восхождение, тренировать молодых и возглавить новое восхождение на самую высокую в мире горную вершину.



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