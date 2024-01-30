Восходящая звезда
Wink
Фильмы
Восходящая звезда
6.72018, Shiner
Драма, Спортивный94 мин18+

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Восходящая звезда (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Мэтт Брэдфорд — молодой начинающий боец MMA, который мечтает стать чемпионом. Он знакомится с бывшим чемпионом Хэппи Макбрайдом, который берёт его под свое крыло и знакомит с миром подпольных боёв MMA.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восходящая звезда»