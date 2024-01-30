Восходящая звезда (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Мэтт Брэдфорд — молодой начинающий боец MMA, который мечтает стать чемпионом. Он знакомится с бывшим чемпионом Хэппи Макбрайдом, который берёт его под свое крыло и знакомит с миром подпольных боёв MMA.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сео
Мутаревич
- КБАктёр
Кевин
Бернхардт
- СХАктёр
Сейя
Хуг
- БФАктёр
Брайан
Финни
- ЭДАктёр
Эймин
Джозеф
- АХАктёр
Арчи
Хан
- РИАктёр
Рэндолл
Инглэнд
- КФАктёр
Кирк
Фокс
- РДАктёр
Рокки
Джордани
- МХАктёр
Майкл
Хадсон
- ДМАктриса
Джессика
МакКейб
- ККАктёр
Келли
Картер
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- СХПродюсер
Сейя
Хуг
- СМПродюсер
Сео
Мутаревич
- МАПродюсер
Мишель
Александрия
- ДМПродюсер
Джоэль
М. Гонзалес
- УДХудожник
Уэсли
Доган
- ТУМонтажёр
Таффи
Уильямс
- ОГКомпозитор
Оливер
Гудвил