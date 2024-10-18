«Восхитительно!» — фильм 2021 года, история о талантливом шеф-поваре из Франции, который решает открыть свой ресторан в 1789 году.



Герцог увольняет любимого шеф-повара Жан-Пьера за вольность — как же, ведь он осмелился подать к столу картофель! Повару ничего не остается как вернуться в деревню, пока бывший наниматель не передумает и не примет его обратно. Прослышав о кулинарном таланте Жан-Пьера, к нему приходит незнакомая женщина и умоляет взять ее в ученицы, но ведь кулинария — не женское дело! А пока Жан-Пьер ждет приглашения от герцога, он открывает свой трактир… «Восхитительно» — фильм с душой и неожиданно восхитительным вкусом!



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