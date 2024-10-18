Восхитительно!
Wink
Фильмы
Восхитительно!
9.12021, Délicieux
Драма, Исторический108 мин18+

Восхитительно! (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

«Восхитительно!» — фильм 2021 года, история о талантливом шеф-поваре из Франции, который решает открыть свой ресторан в 1789 году.

Герцог увольняет любимого шеф-повара Жан-Пьера за вольность — как же, ведь он осмелился подать к столу картофель! Повару ничего не остается как вернуться в деревню, пока бывший наниматель не передумает и не примет его обратно. Прослышав о кулинарном таланте Жан-Пьера, к нему приходит незнакомая женщина и умоляет взять ее в ученицы, но ведь кулинария — не женское дело! А пока Жан-Пьер ждет приглашения от герцога, он открывает свой трактир… «Восхитительно» — фильм с душой и неожиданно восхитительным вкусом!

Как начнет работу первый ресторан во Франции? Смотреть фильм «Восхитительно!» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb