Вороны: Продолжение
Wink
Фильмы
Вороны: Продолжение

Вороны: Продолжение (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.92009, Kurôzu zero II
Боевики, Криминал127 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Школа для мальчиков «Судзаран» известна дикими нравами. За все время существования там перебывало невероятное количество малолетних преступников. Прежде, чем окончить школу, Генджи Такайя - главарь школы - решает одержать верх над конкурирующей школой, лидер которой готовит атаку на «Судзаран».

Вороны: Продолжение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb