Вороны: Продолжение (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.92009, Kurôzu zero II
Боевики, Криминал127 мин18+
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Сюжет
Школа для мальчиков «Судзаран» известна дикими нравами. За все время существования там перебывало невероятное количество малолетних преступников. Прежде, чем окончить школу, Генджи Такайя - главарь школы - решает одержать верх над конкурирующей школой, лидер которой готовит атаку на «Судзаран».
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb