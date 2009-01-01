Вороны: Продолжение (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Школа для мальчиков «Судзаран» известна дикими нравами. За все время существования там перебывало невероятное количество малолетних преступников. Прежде, чем окончить школу, Генджи Такайя - главарь школы - решает одержать верх над конкурирующей школой, лидер которой готовит атаку на «Судзаран».



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