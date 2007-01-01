Вороны: Начало (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Судзуран - школа, за всю историю которой ни один, даже самый борзый школьник не сумел забраться на самый верх, дабы управлять остальными. Но однажды, в своем стремлении завоевать «Воронью школу» схлестываются двое - Сэридзава, который держит всех в страхе уже не первый год, и новичок Гэндзи. Жаж�да власти ведет их к последнему бою, и этот путь пролегает через покорение более слабых, мордобои и подставы. Но сколько бы ни было в людях жестокости, человеческие чувства тоже живут в них. Есть тут место и дружбе, и самопожертвованию, и сплоченности, без которых не может существовать никакая система. Но, по закону жанра, должен остаться только один.
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Информация
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Такаси
Ми�ике
- СОАктёр
Сюн
Огури
- КЯАктёр
Кёсукэ
Ябэ
- ТЯАктёр
Такаюки
Ямада
- ГКАктёр
Горо
Киситани
- ККАктёр
Кэнта
Киритани
- ЦТАктёр
Цутому
Такахаси
- СТАктёр
Сосукэ
Такаока
- КЭАктёр
Канамэ
Эндо
- МКАктриса
Мэиса
Куроки
- КЭАктёр
Кэнъити
Эндо
- ХТСценарист
Хироси
Такахаси
- МЯПродюсер
Матаитиро
Ямамото
- ЮХХудожник
Юдзи
Хаясида
- СКМонтажёр
Сюити
Какэсу
- ТФОператор
Такуми
Фуруя