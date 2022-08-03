Вооруженный ответ
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Вооруженный ответ

Вооруженный ответ (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.12017, Armed Response
Ужасы, Боевик89 мин18+

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О фильме

Команда высокопрофессиональных оперативников оказывается в ловушке внутри воинской части. Без того удушающую атмосферу накаляет тот факт, что в этом самом здании уже погибла группа их предшественников.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.7 IMDb