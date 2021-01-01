Вооруженные ублюдки
Wink
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Вооруженные ублюдки
6.62021, Bastardi a mano armata
Криминал85 мин18+

Вооруженные ублюдки (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Серджио приговорен к тюрьме. Однажды его навещает адвокат и предлагает сделку: свобода в обмен на документы, закопанные в саду покинутой виллы. Серджио, в надежде наконец увидеть свою дочь, соглашается, но на месте оказывается, что вилла вовсе не заброшена – там живет семья. Ворвавшись в их дом, Серджио надеется быстро покончить с заданием, но с каждой секундой ситуация становится все сложнее.

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Информация

Страна
Бразилия, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вооруженные ублюдки»

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