Вооруженные ублюдки (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Серджио приговорен к тюрьме. Однажды его навещает адвокат и предлагает сделку: свобода в обмен на документы, закопанные в саду покинутой виллы. Серджио, в надежде наконец увидеть свою дочь, соглаша�ется, но на месте оказывается, что вилла вовсе не заброшена – там живет семья. Ворвавшись в их дом, Серджио надеется быстро покончить с заданием, но с каждой секундой ситуация становится все сложнее.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ГАРежиссёр
Габриэле
Альбанези
- МБАктёр
Марко
Боччи
- Актёр
Фортунато
Серлино
- ПМАктёр
Пеппино
Маццотта
- АКАктриса
Аманда
Кампана
- МФАктриса
Мария
Фернанда Кандиду
- БКАктёр
Бруно
Конти
- ЭСАктёр
Эфисио
Санна
- ДФАктриса
Дебора
Франки
- ФРАктёр
Фабио
Риццуто
- ГАСценарист
Габриэле
Альбанези
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- БВХудожник
Блажей
Васяк