Волшебные ПопПикси. Русалочье зелье (фильм, 2011) смотреть онлайн

Они такие же, как ты — веселые, добрые и маленькие. ПопПикси живут в Пиксивилле, населенном гномами, эльфами и забавными зверушками. Они любят мечтать, умеют дружить и творят настоящие чудеса, поэтому каждый день с ними происходят невероятные приключения. Все знают их, ведь они — феечки ПопПикси!

