Волшебные ПопПикси. Большое интервью (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Pop Pixie
Мультфильм13 мин0+
О фильме
Они такие же, как ты — веселые, добрые и маленькие. ПопПикси живут в Пиксивилле, населенном гномами, эльфами и забавными зверушками. Они любят мечтать, умеют дружить и творят настоящие чудеса, поэтому каждый день с ними происходят невероятные приключения. Все знают их, ведь они — феечки ПопПикси!
СтранаИталия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ИСРежиссёр
Иджинио
Страффи
- ХДАктриса
Холли
Дж. Франкель
- ЭНАктриса
Элинор
Ноубл
- РНАктёр
Роберт
Нэйлор
- СКАктриса
Сара
Камачо
- ДСАктриса
Дженнифер
Сегуен
- ДВАктриса
Джесси
Вине
- МБАктриса
Мария
Бирчер
- КФАктриса
Кэрри
Финлэй
- ИЛАктриса
Илария
Латини
- ДБСценарист
Джованни
Барбиери
- АРПродюсер
Аннита
Романелли
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова