Волшебная сказка на Рождество
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Волшебная сказка на Рождество

Волшебная сказка на Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.42021, Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Драмы, Кино для детей100 мин16+

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Сюжет

Праздничная история о мальчике, который решил на Рождество стать новым Робином Гудом. Игровой ремейк классического шведского мультфильма. Семья Карла ни в чем не нуждается — его отец владеет местным универмагом, а мать пытается заставить домочадцев разговаривать на французском. Вера вместе с сестрой живет в сиротском приюте — она мечтает вновь увидеть свою мать и занимается мелким воровством в городе. Вскоре сестру удочерят, и Вера может остаться совсем одна. Карл, вдохновленный примером своего любимого героя Робина Гуда, забирает подарки у богачей и раздает их беднякам. Когда он встречает Веру, то решает ей помочь. онлайн

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Информация

Страна
Швеция
Качество
Full HD
Жанры
Кино для детей, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебная сказка на Рождество»

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