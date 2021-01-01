Волшебная сказка на Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Праздничная история о мальчике, который решил на Рождество стать новым Робином Гудом. Игровой ремейк классического шведского мультфильма. Семья Карла ни в чем не нуждается — его отец владеет местным универмагом, а мать пытается заставить домочадцев разговаривать на французском. Вера вместе с сестрой живет в сиротском приюте — она мечтает вновь увидеть свою мать и занимается мелким воровством в городе. Вскоре сестру удочерят, и Вера может остаться совсем одна. Карл, вдохновленный примером своего любимого героя Робина Гуда, забирает подарки у богачей и раздает их беднякам. Когда он встречает Веру, то решает ей помочь. онлайн



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