Волшебная сказка на Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Праздничная история о мальчике, который решил на Рождество стать новым Робином Гудом. Игровой ремейк классического шведского мультфильма. Семья Карла ни в чем не нуждается — его отец владеет местным универмагом, а мать пытается заставить домочадцев разговаривать на французском. Вера вместе с сестрой живет в сиротском приюте — она мечтает вновь увидеть свою мать и занимается мелким воровством в городе. Вскоре сестру удочерят, и Вера может остаться совсем одна. Карл, вдохновленный примером своего любимого героя Робина Гуда, забирает подарки у богачей и раздает их беднякам. Когда он встречает Веру, то решает ей помочь. онлайн
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Информация
СтранаШвеция
КачествоFull HD
ЖанрыКино для детей, Драмы
Ре�йтинг
- ХХРежиссёр
Ханнес
Холм
- Актёр
Йонас
Карлссон
- СЛАктёр
Симон
Ларссон
- ЙСАктриса
Йенния
Сильверйельм
- ЖБАктриса
Жозефин
Бауэр
- ФБАктёр
Филип
Берг
- АБАктриса
Анна
Бьелькеруд
- СХАктриса
Соня
Холм
- ФХАктриса
Фанни
Хугоссон
- СДАктриса
Сигрид
Джонсон
- СЮАктриса
Стелла
Юлин
- МХСценарист
Майкл
Хьерт
- ХХСценарист
Ханнес
Холм
- ЙКСценарист
Йохан
Киндблом
- ТТСценарист
Томас
Тивемарк
- ЙКПродюсер
Йохан
Киндблом
- ЙХОператор
Йоран
Халльберг
- ГСКомпозитор
Гауте
Сторас