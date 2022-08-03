Волки (фильм, 2014) смотреть онлайн

Кайдену Ричардсу 18 лет. Он — капитан студенческой футбольной команды, который встречается с самой завидной девушкой округа. Но однажды проснувшись ночью, он видит, что его родители зверски убиты. Кайден понимает, что это его рук дело — он превратился в дикого волка. В панике Кайден находит убежище в небольшом городке Волчий Хребет, который окутан еще более страшными тайнами.

