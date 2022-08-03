Wink
Волки

Волки (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.02014, Wolves
Фэнтези, Ужасы86 мин18+

О фильме

Кайдену Ричардсу 18 лет. Он — капитан студенческой футбольной команды, который встречается с самой завидной девушкой округа. Но однажды проснувшись ночью, он видит, что его родители зверски убиты. Кайден понимает, что это его рук дело — он превратился в дикого волка. В панике Кайден находит убежище в небольшом городке Волчий Хребет, который окутан еще более страшными тайнами.

Страна
Франция
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

