Волки (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.02014, Wolves
Фэнтези, Ужасы86 мин18+
О фильме
Кайдену Ричардсу 18 лет. Он — капитан студенческой футбольной команды, который встречается с самой завидной девушкой округа. Но однажды проснувшись ночью, он видит, что его родители зверски убиты. Кайден понимает, что это его рук дело — он превратился в дикого волка. В панике Кайден находит убежище в небольшом городке Волчий Хребет, который окутан еще более страшными тайнами.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэйтер
- ЛТАктёр
Лукас
Тилл
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ДПАктёр
Джон
Пайпер-Фергюсон
- МПАктриса
Мерритт
Паттерсон
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДГАктриса
Джанет-Лэйн
Грин
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- АБАктёр
Адам
Батчер
- ФХАктёр
Фил
Хэйес
- БМАктёр
Брэндон
Макгибон
- ДХСценарист
Дэвид
Хэйтер
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- БКПродюсер
Бенедикт
Карвер
- СФПродюсер
Сара
Фрюдман
- ХГПродюсер
Хартли
Горенштейн
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Плахов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ГСОператор
Гэвин
Смит