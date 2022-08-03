Фильм «Волк» нидерландского режиссера Йима Таихутту — суровая и реалистичная криминальная драма о молодом человеке, который пытается выбраться из нищеты, но все глубже погружается в криминальный мир.



Маджид — талантливый кикбоксер марокканского происхождения, который живет в бедном районе одного из нидерландских городов. Спорт для него — шанс начать новую жизнь, но главным соперником мужчины становятся не другие бойцы в ринге, а окружающая действительность. Чтобы поддерживать семью и друзей, Маджид втягивается в преступный бизнес, где правит «закон джунглей»: кто сильнее, тот и прав.



Йим Таихутту с беспристрастностью ученого показывает, как хищная среда разрушает тех, кто пытается выжить в ней по-честному. Сцены спортивных поединков и уличные драки сняты практически документально, и от того пробирают еще сильнее. Смотреть фильм «Волк» — эту ошеломительно честную притчу о гордости и самоуничтожении — стоит ценителям кино без глянца.

