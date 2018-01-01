Wink
Фильмы
Волга-Волга
Актёры и съёмочная группа фильма «Волга-Волга»

Режиссёры

Григорий Александров

Режиссёр

Актёры

Игорь Ильинский

АктёрБывалов
Любовь Орлова

АктрисаДуня Петрова (Стрелка)
Павел Оленев

АктёрКузьма Иванович
Андрей Тутышкин

АктёрАлёша Трубышкин
Сергей Антимонов

Актёрдворник Охапкин
Владимир Володин

Актёрстарший лоцман
Мария Миронова

АктрисаЗоя Ивановна
Всеволод Санаев

Актёрбородач-лесоруб / участник самодеятельности
Эммануил Геллер

Актёрфотокорреспондент
Никита Кондратьев

Актёрофициант

Сценаристы

Николай Эрдман

Сценарист
Михаил Вольпин

Сценарист

Художники

Георгий Гривцов

Художник
Константин Ефимов

Художник

Композиторы

Исаак Дунаевский

Композитор