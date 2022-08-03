Волчья яма (фильм, 2005) смотреть онлайн

Трое студентов отправляются в путешествие по Австралии, чтобы найти гигантский кратер, образовавшийся в результате падения метеорита. Это место окутано страшными мистическими тайнами. Наши герои и не могли предположить, что участниками очередной такой истории станут они сами…

