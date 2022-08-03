Волчья яма (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Wolf Creek
Ужасы, Триллер94 мин18+
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О фильме
Трое студентов отправляются в путешествие по Австралии, чтобы найти гигантский кратер, образовавшийся в результате падения метеорита. Это место окутано страшными мистическими тайнами. Наши герои и не могли предположить, что участниками очередной такой истории станут они сами…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
МакЛин
- ДДАктёр
Джон
Джаррэтт
- КМАктриса
Кассандра
Маграт
- КМАктриса
Кести
Морасси
- НФАктёр
Нэйтан
Филлипс
- ГПАктёр
Гордон
Пул
- ГОАктёр
Гай
О’Доннелл
- ФСАктёр
Фил
Стивенсон
- ДРАктёр
Джофф
Ревелл
- ЭМАктёр
Энди
МакФи
- АСАктёр
Аарон
Стернс
- ГМСценарист
Грег
МакЛин
- МГПродюсер
Майкл
Гудински
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- УГОператор
Уилл
Гибсон
- ФТКомпозитор
Франсуа
Тетаз