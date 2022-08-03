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Волчья яма

Волчья яма (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Wolf Creek
Ужасы, Триллер94 мин18+

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О фильме

Трое студентов отправляются в путешествие по Австралии, чтобы найти гигантский кратер, образовавшийся в результате падения метеорита. Это место окутано страшными мистическими тайнами. Наши герои и не могли предположить, что участниками очередной такой истории станут они сами…

Страна
Австралия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волчья яма»