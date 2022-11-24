Волчок (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Волчок» (2009) — психологическая драма о сложных отношениях матери и дочери, о безусловной любви ребенка, который любит не за что-то, а вопреки всему, любит и надеется получить хотя бы малую толику материнской ласки взамен. Мать — беспутная женщина, которая редко появляется дома, любит выпить и погулять. Мать абсолютно не заботит собственная дочь, ее беспокоит лишь благосостояние очередного ухажера. В поисках себя и лучшей жизни она все время куда-то пропадает, а пока ее нет, дочь любит, верит и ждет, что мать обязательно вернется. Если вы предпочитаете «кино не для всех», советуем смотреть онлайн фильм «Волчок» в хорошем качестве на нашем сайте. В основу сюжетной линии положены воспоминания из детства исполнительницы главной роли Яны Трояновой, которая сыграла в фильме «Волчок» мать. В 2009 году за главную женскую роль Яна Троянова получила приз на кинофестивале «Кинотавр», а на кинофестивале в Цюрихе кинодебют молодого драматурга Василия Сигарева «Волчок» был признан лучшим фильмом. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Волчок» в хорошем качестве.

