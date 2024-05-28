Водопад смерти (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Друзья отправляются в лес, где находят смерть один за другим. Остросюжетный британский триллер о выживании.



Рона вместе с бойфрендом и компанией друзей отправляется в путешествие по шотландским лесам, чтобы отыскать старый дом, в котором когда-то жил ее умерший отец. По пути они встречают девушку-автостопщицу и приглашают ее присоединиться к ним, но они даже не догадываются, какую роковую ошибку совершают. Когда между друзьями происходит стычка, незнакомка берет ситуацию под свой контроль. Вдали от цивилизации, в лесной глуши группе туристов придется приложить все усилия, чтобы спастись от психопатки. И, возможно, именно Рона знает, как это сделать.



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