Во имя короля 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Во имя короля 3»

Режиссёры

Уве Болл

Uwe Boll
Режиссёр

Актёры

Доминик Пёрселл

Dominic Purcell
АктёрHazen Kaine
Ралика Паскалева

Ralitsa Paskaleva
АктрисаArabella
Дарья Симеонова

Daria Simeonova
АктрисаEmeline
Петра Гочева

Petra Gocheva
АктрисаSophie
Марина Дакова

Marina Dakova
АктрисаAlys
Башар Рахаль

Bashar Rahal
АктёрUlrich
Николай Сотиров

Nikolai Sotirov
АктёрTybalt
Мариан Вулев

Marian Valev
АктёрTervin / Ayavlo
Фахрадин Фахрадинов

Fahradin Fahradinov
АктёрSoldier 1

Сценаристы

Джоэль Росс

Joel Ross
Сценарист

Продюсеры

Дэн Кларк

Dan Clarke
Продюсер
Уве Болл

Uwe Boll
Продюсер
Гари Отто

Gary Otto
Продюсер

Операторы

Матиас Нойманн

Mathias Neumann
Оператор