Во имя короля 3
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Во имя короля 3

Во имя короля 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.52014, In the Name of the King: The Last Mission
Боевик, Триллер82 мин18+

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О фильме

Однажды появляется неизвестный странник в необычном одеянии — человек в странной экипировке, неустанно твердящий, что он «не из этих мест». Так начинается необыкновенная история…

Страна
Германия, Болгария, Канада
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
3.0 IMDb