Внеземное эхо (фильм, 2016) смотреть онлайн

Лучшие друзья Таск, Манч и Алекс начали получать странные закодированные послания на свои мобильные телефоны. Они убеждены, что это что-то да значит, но родители и власти не воспринимают их всерьез. Они решаются взломать код и следуют к источнику посланий. То, с чем они сталкиваются, не из нашего мира и оно нуждается в помощи...



