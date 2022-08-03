Внеземное эхо (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Earth to Echo
Приключения, Фантастика87 мин12+
О фильме
Лучшие друзья Таск, Манч и Алекс начали получать странные закодированные послания на свои мобильные телефоны. Они убеждены, что это что-то да значит, но родители и власти не воспринимают их всерьез. Они решаются взломать код и следуют к источнику посланий. То, с чем они сталкиваются, не из нашего мира и оно нуждается в помощи...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Актёр
Тео
Хальм
- Актёр
Астро
- Актёр
Риз
Хартвиг
- Актриса
Элла
Валестедт
- Актёр
Джейсон
Грей-Стенфорд
- ЭСАктёр
Элджи
Смит
- ККАктёр
Кассиус
Клэй
- СЛАктриса
Соня
Лесли
- КОАктриса
Керри
О’Мэлли
- ВЛАктриса
Вирджиния
Луиз Смит
- ГГСценарист
Генри
Гайден
- ЭПСценарист
Эндрю
Панай
- Продюсер
Райан
Кавана
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- АБПродюсер
Адам
Блум
- РБХудожник
Ричард
Блум
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- КСМонтажёр
Криспин
Стразерс
- МАОператор
Максим
Александр
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе