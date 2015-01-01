Внезапность
Wink
Фильмы
Внезапность
2015, Pop Up
Драмы94 мин18+

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Внезапность (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Три истории о разных людях, казалось бы не свзянных между собой. Режиссер желает отомстить критику, Иммигрантка из Румынии делает открытки, чтобы преодолеть свое горе и безработный отец, который нашел фотоаппарат с единственной фотографией лица женщины. Как именно переплетеся сюжет и свяжутся судьбы героев а комедии-драме "Безумно известный" смотрите в онлайн сервисе Wink.

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Информация

Страна
Австралия, Румыния
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 IMDb