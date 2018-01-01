Вмаяковский (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского женщин, любимых им и оставивших его друзей, восхищавшихся им и отступивших от него безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и в�едут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.



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