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Вмаяковский (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Вмаяковский
Драмы120 мин18+

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Сюжет

Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского женщин, любимых им и оставивших его друзей, восхищавшихся им и отступивших от него безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

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