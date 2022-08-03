Властелины стихий 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Безжалостный повелитель Японии решил завоевать Китай. Он поработил огромное количество воинов, среди которых оказались Облако и легендарный мастер Безымянный. Ветру удалось спастись, однако все трое были тяжело ранены приспешниками Лорда Тьмы. Облако остался жив лишь благодаря помощи Чу-Чу, которая закрыла его своим телом от удара Повелителя. Над Миром нависла смертельная угроза, и многие оставшиеся мастера боевых искусств пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти героев, в надежде, что те смогут одолеть армию Тьмы и спасти страну.

