Властелины стихий 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.72009, Fung wan II
Фэнтези, Приключения106 мин18+

О фильме

Безжалостный повелитель Японии решил завоевать Китай. Он поработил огромное количество воинов, среди которых оказались Облако и легендарный мастер Безымянный. Ветру удалось спастись, однако все трое были тяжело ранены приспешниками Лорда Тьмы. Облако остался жив лишь благодаря помощи Чу-Чу, которая закрыла его своим телом от удара Повелителя. Над Миром нависла смертельная угроза, и многие оставшиеся мастера боевых искусств пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти героев, в надежде, что те смогут одолеть армию Тьмы и спасти страну.

Страна
Гонконг
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb