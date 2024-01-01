Властелин колец: Война рохирримов (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
Аниме, Мультфильмы18+
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Сюжет
Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости Хорнбург.
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Информация
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кэндзи
Камияма
- БВАктёр
Бенжамин
Вейнрайт
- МОАктриса
Миранда
Отто
- МУАктёр
Майкл
Уилдман
- Актёр
Брайан
Кокс
- ГУАктриса
Гайа
Уайз
- ЛЭАктриса
Лоррейн
Эшборн
- ЛУАктёр
Лоуренс
Убонг Уильямс
- ЛПАктёр
Люк
Паскуалино
- Актёр
Шон
Дули
- ДТСценарист
Дж.Р.Р.
Толкин
- ФГСценарист
Фиби
Гиттинс
- АПСценарист
Арт
Папагеоргиу
- УМСценарист
Уилл
Мэтьюз
- Продюсер
Филиппа
Бойенс
- ДЧПродюсер
Джозеф
Чоу