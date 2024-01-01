Властелин колец: Война рохирримов (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости Хорнбург.



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