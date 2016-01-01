Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Это фильм об уникальном явлении нашего хоккея – Владимире Юрзинове. Его называли вундеркиндом. В 17 лет Юрзинов уже выступал за команду мастеров московского «Динамо», а спустя четыре года великий Аркадий Чернышев назначил его капитаном. За свою спортивную жизнь, ему довелось работать с Викто�ром Тихоновым, Анатолием Тарасовым, Борисом Кулагиным, Всеволодом Бобровым. Владимир Юрзинов участвовал в четырех Олимпиадах, неоднократно работал в тренерском штабе нашей сборной.





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