Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица
Документальные52 мин12+
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Сюжет
Это фильм об уникальном явлении нашего хоккея – Владимире Юрзинове. Его называли вундеркиндом. В 17 лет Юрзинов уже выступал за команду мастеров московского «Динамо», а спустя четыре года великий Аркадий Чернышев назначил его капитаном. За свою спортивную жизнь, ему довелось работать с Викто�ром Тихоновым, Анатолием Тарасовым, Борисом Кулагиным, Всеволодом Бобровым. Владимир Юрзинов участвовал в четырех Олимпиадах, неоднократно работал в тренерском штабе нашей сборной.
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