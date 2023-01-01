Вкус меда (фильм, 1961) смотреть онлайн

Сюжет

Речь в фильме идет о пяти людях, их мечтах, надеждах и страхах. Это Джо, ее легкомысленная мамаша, которой нет никакого дела до дочери, пижон, за которого она выходит замуж, молодой чернокожий корабельный кок, с которым у Джо вспыхивает короткая любовная связь, приводящая к беременности, и юный утонченный гомосексуалист, дающий ей нежность и любовь, которых так не хватает ей в отношениях с матерью.



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