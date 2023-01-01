Вкус меда (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, A Taste of Honey
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Речь в фильме идет о пяти людях, их мечтах, надеждах и страхах. Это Джо, ее легкомысленная мамаша, которой нет никакого дела до дочери, пижон, за которого она выходит замуж, молодой чернокожий корабельный кок, с которым у Джо вспыхивает короткая любовная связь, приводящая к беременности, и юный утонченный гомосексуалист, дающий ей нежность и любовь, которых так не хватает ей в отношениях с матерью.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТРРежиссёр
Тони
Ричардсон
- ДБАктриса
Дора
Брайан
- РСАктёр
Роберт
Стивенс
- РТАктриса
Рита
Ташингэм
- ММАктёр
Мюррэй
Мелвин
- ПДАктёр
Пол
Данкуа
- МБАктёр
Майкл
Билтон
- ЮБАктриса
Юнис
Блэк
- ДБАктёр
Дэвид
Боливер
- МКАктриса
Марго
Каннингэм
- ТРСценарист
Тони
Ричардсон
- ШДСценарист
Шела
Делани
- ТРПродюсер
Тони
Ричардсон
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- УЛОператор
Уолтер
Лассали
- ДЭКомпозитор
Джон
Эддисон