Виселица. Жертва призрака (фильм, 2023) смотреть онлайн

Чтобы отомстить бойфренду, девушка отправляется в проклятый дом, где живут духи умерших там людей. Фильм «Виселица. Жертва призрака» — хоррор из Камбоджи о городской легенде, превратившейся в пугающую правду.



Где-то на городском отшибе стоит дом, заработавший себе дурную славу. По легенде, в нем обитают призраки тех, кто совершил здесь самоубийство. Любой, кто зайдет сюда, рискует привлечь внимание мстительных духов, которые завладеют его сознанием и заставят залезть в петлю. Однако девушка по имени Низа не боится мрачных историй. Больше всего она хочет проучить своего парня, заявив, что собирается пойти в проклятый дом и повеситься. Но, переступив порог, Низа попадает под влияние призрака. Теперь ей предстоит столкнуться с самыми глубокими страхами и не сойти с ума.



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