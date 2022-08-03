Виселица
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Виселица

Фильм Виселица (2017)

8.22017, Hangman
Триллер, Ужасы93 мин18+

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О фильме

Кристи Дэвис пишет статью о работе полиции, сотрудничая с детективом Руни из отдела убийств. И в первый же день они оказываются на месте преступления - девушка повешена, а на груди у нее вырезана буква. А неподалеку в здании детектив Руни находит на стене игру в виселицу и вырезанные цифры, которые совпадают с номерами его жетона и бывшего детектива Арчера.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb