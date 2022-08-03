Фильм Виселица (2017)
8.22017, Hangman
Триллер, Ужасы93 мин18+
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О фильме
Кристи Дэвис пишет статью о работе полиции, сотрудничая с детективом Руни из отдела убийств. И в первый же день они оказываются на месте преступления - девушка повешена, а на груди у нее вырезана буква. А неподалеку в здании детектив Руни находит на стене игру в виселицу и вырезанные цифры, которые совпадают с номерами его жетона и бывшего детектива Арчера.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джонни
Мартин
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Карл
Урбан
- БСАктриса
Бриттани
Сноу
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ШРАктриса
Шелл
Рамос
- СКАктёр
Стив
Култер
- МЭАктёр
Майкл
Эдвард Роуз
- КФАктриса
Кэтлин
Фарруджия
- МКСценарист
Майкл
Кэйсси
- ЧХСценарист
Чарльз
Хаттингер
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- ДСМонтажёр
Джеффри
Стайнкамп
- ЛБОператор
Ларри
Блэнфорд
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман