Фильм Виселица (2017)

Кристи Дэвис пишет статью о работе полиции, сотрудничая с детективом Руни из отдела убийств. И в первый же день они оказываются на месте преступления - девушка повешена, а на груди у нее вырезана буква. А неподалеку в здании детектив Руни находит на стене игру в виселицу и вырезанные цифры, которые совпадают с номерами его жетона и бывшего детектива Арчера.

