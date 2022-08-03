Виселица 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.92019, The Gallows Act II
Ужасы, Детектив95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Начинающая актриса поступает в школу искусств, и вскоре узнаeт в интернете о загадочном челлендже, связанным с якобы проклятой пьесой «Виселица», во время постановки которой 20 лет назад трагически скончался молодой человек. После чтения сначала для своего видеоблога, а затем и на школьном занятии нескольких отрывков, актрису и еe старшую сестру начинает преследовать зловещий дух.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ТКРежиссёр
Трэвис
Клафф
- КЛРежиссёр
Крис
Лофинг
- ЭХАктриса
Эма
Хорват
- КМАктёр
Крис
Миллиган
- БФАктриса
Бриттани
Фалардо
- ПБАктриса
Пфайфер
Браун
- ЭМАктриса
Эрика
Миранда
- ДПАктёр
Деандре
Пьер
- ДКАктёр
Джоно
Кота
- ДДАктёр
Дженер
Дасилва
- ДХАктёр
Дэннис
Хёрли
- ЭДАктёр
Энтони
Дженсен
- КЛСценарист
Крис
Лофинг
- ТКСценарист
Трэвис
Клафф
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ТКПродюсер
Трэвис
Клафф
- БФПродюсер
Бенджамин
Форкнер
- ТШХудожница
Трина
Шорт
- КЛМонтажёр
Крис
Лофинг