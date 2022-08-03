Виселица 2
Wink
Фильмы
Виселица 2

Виселица 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.92019, The Gallows Act II
Ужасы, Детектив95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Начинающая актриса поступает в школу искусств, и вскоре узнаeт в интернете о загадочном челлендже, связанным с якобы проклятой пьесой «Виселица», во время постановки которой 20 лет назад трагически скончался молодой человек. После чтения сначала для своего видеоблога, а затем и на школьном занятии нескольких отрывков, актрису и еe старшую сестру начинает преследовать зловещий дух.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виселица 2»