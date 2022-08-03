Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Начинающая актриса поступает в школу искусств, и вскоре узнаeт в интернете о загадочном челлендже, связанным с якобы проклятой пьесой «Виселица», во время постановки которой 20 лет назад трагически скончался молодой человек. После чтения сначала для своего видеоблога, а затем и на школьном занятии нескольких отрывков, актрису и еe старшую сестру начинает преследовать зловещий дух.

